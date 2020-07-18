В Киеве пьяный мужчина на коне приехал за "догонкой" и стал звездой сети (видео)

В Киеве пьяный мужчина стал звездой интернета, потому что приехал за алкогольными напитками верхом на коне. Неожиданная популярность свалилась на мужчину после конной прогулки в одном из спальных районов Киева 17-го июля. Видео очевидцы отправили в сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается в публикации, пьяный мужчина решил использовать коня как транспортное средство, чтобы в магазине приобрести алкогольный напиток.

"Синий как изолента на коне приехал за добавкой в магазин. Смотрите видео до конца", - говорится в подписи к видео.

В комментариях киевляне стали шутить касаемо курьезной ситуации.

Стоит напомнить, что в Николаеве полиция остановила пьяного водителя за рулем Lexus. Мужчина протаранил супермаркет, а потом пытался скрыться бегством от стражей правопорядка. Интересно, что беглец был в одних трусах. В нашем материале мы публиковали подробности и фото с места задержания.

Также мы писали о пьяном полицейском, который ругался, показывал нецензурные жесты и гениталии. Сообщалось, что в Киеве на Виноградаре полицейский, который распивал спиртное во дворе с друзьями, отличился неадекватным поведением.