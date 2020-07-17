В Киеве произошла дикая история с пьяной выходкой полицейского: соседи в шоке

В Киеве произошел конфликт с полицейским (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Виноградаре полицейский отличился неадекватным поведением

В Киеве на Виноградаре произошел вопиющий случай. Полицейский, который распивал спиртное во дворе с друзьями, отличился неадекватным поведением. Он вел себя очень грубо, ругался матом, а его товарищ показывал нецензурные жесты и демонстрировал гениталии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Сергей Огородник, который стал свидетелем инцидента.

Изначально кто-то из соседей не выдержал криков и пьяных танцев на столе во дворе и вызвал полицию. Правоохранители приехали, но очень быстро замяли дело. Авто поста сфотографировал участников дебоша и тогда сотрудник МВД Сергей начал требовать разговора. Потом он ударил сфотографировавшего мужчину в ухо и тогда уже пострадавший вызвал снова полицейских.

"В результате, после того, как получил в ухо (легкие телесные), пришлось и мне вызвать полицию. Успел снять, как эти люди вели себя, как дикари (именинник Александр в салатовой футболке демонстрировал публично гениталии!) Все это происходило вплоть до детского сада !!! Полиция приехала, заявление приняли, теперь должен уйти снять побои из уха))Куда посоветуете обратиться?" - написал автор поста.

Сотрудник МВС (в белой футболке) отличился неадекватным поведением (фото: Сергей Огородник)

"Полиция Киева, надеюсь, ваше УВБ объяснит вашему коллеге Сергею, как прилично себя вести в общественных местах. Уж если выпил, то не стоит тыкать свое удостоверение и позорить форму", - отметил журналист.

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