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В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 22:01
В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке
В Киеве нетрезвый мойщик угнал Mercedes и устроил аварию (фото: РБК-Украина)

В Киеве пьяный мойщик решил покататься на "Мерседесе" клиента и разбил его

В понедельник, 6 июня, пьяный сотрудник автомойки угнал у клиента его Mercedes и на большой скорости сделал несколько аварий. Сначала он зацепил автомобиль Skoda, потом влетел в Nissan, а после этого его понесло в остановку с людьми, но машину остановил столб.

Небезразличные жители города задержали мужчину и вызвали полицию инцидент произошел на проспекте Отрадном. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке

В Киеве нетрезвый мойщик угнал Mercedes и устроил аварию (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также есть видео задержания виновника ДТП. Его можно посмотреть по этой ссылке.

В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке

В Киеве нетрезвый мойщик угнал Mercedes и устроил аварию (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На видео небезразличные люди, которые задержали нарушителя, говорят о том, что после того, как машина врезалась в столб, пьяный угонщик хотел убежать с места аварии.

В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановкеВ Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке

В Киеве нетрезвый мойщик угнал Mercedes и устроил аварию (фото: facebook.com/KyivOperativ)

При этом пользователи сети пишут о том, что не стоит оставлять ключи от авто на мойке.

В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке

В Киеве нетрезвый мойщик угнал Mercedes и устроил аварию (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"До сих пор не укладывается в голове, когда на мойках отдают ключи непонятно кому от машин. А потом удивляются, что их ласточку угнали и в хлам разбили. Да это все равно что сразу вору в руки дать ключи", - пишут в соцсети.

В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes: ударил два авто и чуть не сбил людей не остановке

В Киеве нетрезвый мойщик угнал Mercedes и устроил аварию (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киеве водитель сбегал с "пьяного" ДТП и чуть не задавил детей. Авария случилась недалеко от станции метро "Славутич" на базе отдыха "Металлист" вечером в воскресенье, 5 июля.

Ранее в Харькове пьяный в стельку водитель наехал на ребенка и бросался с мачете на людей.

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Автор: Роман Мирончук

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