В Харькове пьяный в стельку водитель наехал на ребенка: бросался с мачете на людей

В Харькове пьяный водитель совершил ДТП (коллаж РБК-Украина)

В Харькове водитель сбил ребенка, а потом убежал

В Харькове пьяный в стельку мужчина за рулем автомобиля наехал на ребенка. После этого водитель пытался скрыться, но его задержали неравнодушные прохожие. ДТП произошло на улице Студенческая.

Как сообщают в Telegram-канале "ХС Харьков", у пострадавшего мальчика перелом ноги. А водитель после происшествия убежал в сторону кафе "Альпийский дворик", где закрылся со своими друзьями.

"Толпа собралась огромная. Складывается впечатление, что если бы не "копы", то над водителем устроили бы самосуд", - написал об аварии автор поста.

Полиция задержала водителя, его отвезли проходить тест на алкоголь.

Отмечается, что сам водитель арабского происхождения, он пытался скрыться от правосудия.

В Харькове сбили ребенка (фото: Салтовка)

В Харькове пьяный водитель сбил ребенка (видео: YouTube)

Как мы ранее писали, в Киеве пьяный "коп" устроил беспорядки на улицах.

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Автор: Людмила Жукова