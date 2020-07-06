У Києві п'яний мийник викрав Mercedes: вдарив два авто і мало не збив людей не зупинці

У Києві нетверезий мийник викрав Mercedes і влаштував аварію (фото: РБК-Україна)

У Києві п'яний мийник вирішив покататися на "Мерседесі" клієнта і розбив його

У понеділок, 6 червня, п'яний працівник автомийки викрав у клієнта його Mercedes і на великій швидкості зробив кілька аварій. Спочатку він зачепив автомобіль Skoda, потім влетів у Nissan, а після цього його понесло у зупинку з людьми, але машину зупинив стовп.

Небайдужі жителі міста затримали чоловіка і викликали поліцію інцидент стався на проспекті Відрадному. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

У Києві нетверезий мийник викрав Mercedes і влаштував аварію (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Також є відео затримання винуватця ДТП. Його можна подивитися за цим посиланням.

У Києві нетверезий мийник викрав Mercedes і влаштував аварію (фото: facebook.com/KyivOperativ)

На відео небайдужі люди, які затримали порушника, говорять про те, що після того, як машина врізалася в стовп, п'яний викрадач хотів втекти з місця аварії.

У Києві нетверезий мийник викрав Mercedes і влаштував аварію (фото: facebook.com/KyivOperativ)

При цьому користувачі мережі пишуть про те, що не варто залишати ключі від авто на мийці.

У Києві нетверезий мийник викрав Mercedes і влаштував аварію (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"досі не вкладається в голові, коли на мийках віддають ключі незрозуміло кому від машин. А потім дивуються, що їх ластівку викрали і в мотлох розбили. Та це все одно що відразу злодієві в руки дати ключі", - пишуть у соцмережі.

У Києві нетверезий мийник викрав Mercedes і влаштував аварію (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Києві водій тікав з "п'яного" ДТП і мало не задавив дітей. Аварія сталася недалеко від станції метро "Славутич" на базі відпочинку "Металіст" увечері в неділю, 5 липня.

Раніше у Харкові п'яний водій наїхав на дитину і кидався з мачете на людей.

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Автор: Роман Мирончук