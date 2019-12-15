В Киеве пьяные мажоры на Bentley устроили перепалку с полицией (видео)

В Киеве пьяные молодые люди сели за руль элитного автомобиля
В Киеве патрульные остановили элитный автомобиль Bentley, за рулем которого находилась нетрезвая девушка с подругой. Полиция составила административный протокол. На странице Киев Оперативный в Facebook опубликовали видео инцидента. В ролике можно увидеть, как по-хамски ведут себя "мажорки" с представителям правоохранительных органов.
"Сильные, независимые но не сильные трезвые. Ночью на Максима Кривоноса правоохранители остановили автомобиль Bentley с номером AA8888CO. Поведение "элиты" было на уровне. Протокол за нетрезвое вождение составлен, теперь главное, чтобы "папик не порешал", - написали под видео.
Пьяные девушки в Киеве (Киев Оперативный)
Пользователи сети возмутились поведением девушек и высказали свое мнение, что они все равно не будут наказаны по закону.
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