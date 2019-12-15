У Києві п'яні мажори на Bentley влаштували перепалку з поліцією (відео)

У Києві п'яні молоді люди сіли за кермо елітного автомобіля
У Києві патрульні зупинили елітний автомобіль Bentley, за кермом якого перебувала нетвереза дівчина з подругою. Поліція склала адміністартивний протокол. На сторінці Київ Оперативний у Facebook опублікували відео інциденту. В ролику можна побачити, як по-хамськи поводяться "мажорки" з представникам правоохоронних органів.
"Сильні, незалежні але не сильні тверезі. Вночі на Максима Кривоноса правоохоронці зупинили автомобіль Bentley з номером AA8888CO. Поведінка "еліти" була на рівні. Протокол за нетверезе водіння складено, тепер головне, щоб "папік не порішав", - написали під відео.
П'яні дівчата в Києві (Київ Оперативний)
Користувачі мережі обурилися поведінкою дівчат і висловили свою думку, що вони все одно не будуть покарані за законом.
Скріншот коментарів