У Києві п'яні мажори на Bentley влаштували перепалку з поліцією (відео)

У Києві поліція зупинила п'яних молодих людей за кермом (фото: РБК-Україна)

У Києві п'яні молоді люди сіли за кермо елітного автомобіля

У Києві патрульні зупинили елітний автомобіль Bentley, за кермом якого перебувала нетвереза дівчина з подругою. Поліція склала адміністартивний протокол. На сторінці Київ Оперативний у Facebook опублікували відео інциденту. В ролику можна побачити, як по-хамськи поводяться "мажорки" з представникам правоохоронних органів.

"Сильні, незалежні але не сильні тверезі. Вночі на Максима Кривоноса правоохоронці зупинили автомобіль Bentley з номером AA8888CO. Поведінка "еліти" була на рівні. Протокол за нетверезе водіння складено, тепер головне, щоб "папік не порішав", - написали під відео.

П'яні дівчата в Києві (Київ Оперативний)

Користувачі мережі обурилися поведінкою дівчат і висловили свою думку, що вони все одно не будуть покарані за законом.

Це та Бентлі, в яку з моста Кирпи кинули каменем в лобове. Так скільки сліз і крику було. І поліція була хорошою, а тут бачите їх зловили.

Схему відмазки від статті та позбавлення знайомі, тому...нічого не буде, панове не фантазуйте.

Сумно, що наша поліція дозволяє так себе вести. Наручники, в обезъянник їх, а машину на штраф. майданчик. Чи всі розуміють, що Аваков і дасть команду відпустити і виженуть копів?

Ш*ари,будете так себе вести,наступного разу можете кататися не в Бентлі а в багажнику Ваз 2109. Всі під Богом ходимо



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