В Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын (фото)
В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такой вызов поступил в полицию от обеспокоенной заявительницы.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Так, инцидент произошел вчера, 29 сентября. В частности, женщина успокоила ребенка и позвонила в полицию.
Когда инспекторы Сергей Дрына, Дмитрий Иванюта и Татьяна Майстренко прибыли на место, то мамы мальчика уже не было на месте. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.
Через некоторое время патрульные обследовали прилегающие территории и нашли мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.
Женщина спала на улице, а ее ребенок рядом плакала (facebook.com/kyivpatrol)
Правоохранители задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.
Также на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.
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