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В Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын (фото)

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 16:55
В Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын (фото) Мать спала на улице, а ее ребенок рядом плакал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такой вызов поступил в полицию от обеспокоенной заявительницы.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Так, инцидент произошел вчера, 29 сентября. В частности, женщина успокоила ребенка и позвонила в полицию.

Когда инспекторы Сергей Дрына, Дмитрий Иванюта и Татьяна Майстренко прибыли на место, то мамы мальчика уже не было на месте. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.

Через некоторое время патрульные обследовали прилегающие территории и нашли мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

В Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын (фото)В Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын (фото)Женщина спала на улице, а ее ребенок рядом плакала (facebook.com/kyivpatrol)

Правоохранители задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

Также на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком мальчиков-двойняшек бросила мать.

Также мы писали, что в Днепре ребенок едва не погиб во время лечения горла аптечным средством.

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