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У Києві п'яна горе-мати спала на вулиці, а поруч плакав її син (фото)

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 16:55
У Києві п'яна горе-мати спала на вулиці, а поруч плакав її син (фото) Мати спала на вулиці, а її дитина поруч плакала (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк. Такий виклик надійшов до поліції від стурбованої заявниці.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Так, інцидент стався учора, 29 вересня. Зокрема, жінка заспокоїла дитину та зателефонувала до поліції.

Коли інспектори Сергій Дринь, Дмитро Іванюта та Тетяна Майстренко прибули на місце, то мами хлопчика вже не було на місці. Жінка пішла та залишила сина. З дитиною була лише заявниця.

Через деякий час патрульні обстежили прилеглі території й знайшли матір хлопчика. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала.

У Києві п'яна горе-мати спала на вулиці, а поруч плакав її син (фото)У Києві п'яна горе-мати спала на вулиці, а поруч плакав її син (фото)Жінка спала на вулиці, а її дитина поруч плакала (facebook.com/kyivpatrol)

Правоохоронці затримали горе-матір та разом із сином доправили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

Також на жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому хлопчиків-двійнят покинула мати.

Також ми писали, що у Дніпрі дитина ледь не загинула під час лікування горла аптечним засобом.

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