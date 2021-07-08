В Киеве прямо посреди улицы образовался бассейн (видео)

В Киеве 8 июля посреди центра города произошло ЧП. На улице Жилянской прямо посреди проезжей части образовался бассейн.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что ЧП произошло по адресу Жилянская, 34.
"Жарко, бассейн заказывали?" - прокомментировали видео.
В Киеве посреди улицы образовался бассейн (facebook.com/KyivOperativ)
Отметим, что данная ситуация очень опасная, в такую дыру в асфальте может кто-то провалиться. В комментариях пользователи отреагировали на ЧП.
Как мы писали ранее, в центре Киева произошло серьезное ЧП (видео).