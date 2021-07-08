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В Киеве прямо посреди улицы образовался бассейн (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 8 июля посреди центра города произошло ЧП. На улице Жилянской прямо посреди проезжей части образовался бассейн.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что ЧП произошло по адресу Жилянская, 34.

"Жарко, бассейн заказывали?" - прокомментировали видео.

В Киеве посреди улицы образовался бассейн (facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что данная ситуация очень опасная, в такую дыру в асфальте может кто-то провалиться. В комментариях пользователи отреагировали на ЧП.

  • Бульк и нет асфальта!
  • Нельзя сделать, как в Чернигове? Перекрывать улицу за улицей, менять полностью всю коммуникацию.
  • Видно мама не учила в детстве, что нельзя ходить по тонкому асфальту.
  • Я боюсь таких провалов....реально человек может идти и просто провалиться хз куда. Жесть.
  • Там же палка торчит и кусок ленты, видно же, что туда точно ходить не надо.
  • Земля уходит из-под ног.
  • При таких темпах застройки и нагрузку на старую инфраструктуру и полном игнорировании норм и здравого смысла это такие бледные цветы. Будет гораздо масштабнее и регулярнее.

Как мы писали ранее, в центре Киева произошло серьезное ЧП (видео).

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Киев