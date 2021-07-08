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У Києві просто посеред вулиці утворився басейн (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві 8 липня посеред центру міста сталася НП. На вулиці Жилянській прямо посеред проїжджої частини утворився басейн.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Відзначається, що НП сталася за адресою Жилянська, 34.

"Жарко, басейн замовляли?" - прокоментували відео.

У Києві посеред вулиці утворився басейн (facebook.com/KyivOperativ)

Відзначимо, що дана ситуація дуже небезпечна, в таку дірку в асфальті може хтось провалитися. У коментарях користувачі відреагували на НП.

  • Бульк і немає асфальту!
  • Не можна зробити, як у Чернігові? Перекривати вулицю за вулицею, міняти повністю всю комунікацію.
  • Видно мама не вчила в дитинстві, що не можна ходити по тонкому асфальту.
  • Я боюся таких провалів....реально людина може йти і просто провалитися хз куди. Жерсть.
  • Там же палиця стирчить і шматок стрічки, видно ж, що туди точно ходити не треба.
  • Земля йде з-під ніг.
  • При таких темпах забудови і навантаження на стару інфраструктуру і повному ігноруванні норм і здорового глузду це такі бліді квіти. Буде набагато масштабніше і регулярніше.

Як ми писали раніше, у центрі Києва сталася серйозна НП (відео).

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Київ