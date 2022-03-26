В Киеве пройдут мини-ярмарки: где именно и когда

В Киеве 26 марта состояться мини-ярмарки. Они будут проходить в четырех районах столицы.

Об этом сообщает КГГА.

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31 Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4 Шевченковский район – ул. Ружинская, 18 На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График работы может изменяться в зависимости от ситуации.

В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00. Голосеевский район – ул. Голосеевская, 4, ул. Паньковская, 18, ул. Лятошинского, 1

Мини-ярмарки работают с 10:30 до 13:00.

Всего в столице 26 марта пройдет семь базарчиков с основными продуктами питания.

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