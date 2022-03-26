RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві пройдуть міні-ярмарки: де саме і коли

Фото: у Києві запрацюють міні-ярмарки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 26 березня відбудуться міні-ярмарки. Вони проходитимуть у чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє КМДА.

Всього в столиці 26 березня пройде сім базарчиків з основними продуктами харчування.

Час роботи міні-ринків

Міні-ярмарки працюють з 10:30 до 13:00.

В Голосіївському районі робота міні-ярмарків починається о 10:00.
Голосіївський район-вул. Голосіївська, 4, вул. Паньківська, 18, вул. Лятошинського, 1

Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31
Святошинський район - вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4
Шевченківський район - вул. Ружинська, 18

На міні-ярмарках реалізується картопля, овочі борщового набору, бакалія і т.д. графік роботи може змінюватися в залежності від ситуації.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як отримати соціальну допомогу під час війни.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ