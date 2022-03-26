У Києві пройдуть міні-ярмарки: де саме і коли

У Києві 26 березня відбудуться міні-ярмарки. Вони проходитимуть у чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє КМДА.

Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31 Святошинський район - вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4 Шевченківський район - вул. Ружинська, 18 На міні-ярмарках реалізується картопля, овочі борщового набору, бакалія і т.д. графік роботи може змінюватися в залежності від ситуації.

Міні-ярмарки працюють з 10:30 до 13:00.

Всього в столиці 26 березня пройде сім базарчиків з основними продуктами харчування.

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