У Києві пройдуть міні-ярмарки: де саме і коли

У Києві 26 березня відбудуться міні-ярмарки. Вони проходитимуть у чотирьох районах столиці.
Про це повідомляє КМДА.
Всього в столиці 26 березня пройде сім базарчиків з основними продуктами харчування.
Міні-ярмарки працюють з 10:30 до 13:00.
В Голосіївському районі робота міні-ярмарків починається о 10:00.
Голосіївський район-вул. Голосіївська, 4, вул. Паньківська, 18, вул. Лятошинського, 1
Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31
Святошинський район - вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4
Шевченківський район - вул. Ружинська, 18
На міні-ярмарках реалізується картопля, овочі борщового набору, бакалія і т.д. графік роботи може змінюватися в залежності від ситуації.
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