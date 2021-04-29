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В Киеве проспект Науки хотят переименовать в честь Кивы: на полном серьезе

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 13:00
В Киеве проспект Науки хотят переименовать в честь Кивы: на полном серьезе Фото: проспект Науки хотят переименовать в честь Кивы (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

В Киеве собирают подписи за то, что бы проспект Науки назвать именем народного депутата и кандидата наук Ильи Кивы.

Об этом сообщают на сайте Киевского городского совета, где и появилась соответствующая петиция.

В чем суть петиции

Петиция, которую предлагают подписать, составлена довольно иронично. Она была зарегистрирована буквально сразу после того, как нардеп защитил диссертацию и стал кандидатом наук.

"Переименование проспекта Науки на проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению Ильи Кивы поможет каждому школьнику и студенту понимать важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украины", - говорится на сайте.

Однако жители Киева начали подписывать документ на полном серьезе. Всего за день почти 300 киевлян подписались под петицией...

Кто это придумал?

Автором электронного предложения является Владислав Дулапчий. На своей странице Facebook он также зазывает людей подписывать петицию.

"Киевляне! Украинцы! Мы должны это сделать! Киеврада просто обязана рассмотреть этот вопрос на сессии! Подпиши! Поделись!" - призывает Владислав на своей странице.

В Киеве проспект Науки хотят переименовать в честь Кивы: на полном серьезе

Петиция за переименование проспекта Науки (petition.kyivcity.gov.ua)

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена, ее должны подписать 10 тыс. человек.

Тем временем еще один кандидат наук сжег диплом из-за предоставления Киве ученой степени.

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