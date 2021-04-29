У Києві проспект Науки хочуть перейменувати на честь Киви: на повному серйозі

У Києві збирають підписи за те, що б проспект Науки назвати ім'ям народного депутата і кандидата наук Іллі Киви .

Про це повідомляють на сайті Київської міської ради, де і з'явилася відповідна петиція .

У чому суть петиції

Петиція, яку пропонують підписати, складена досить іронічно. Вона була зареєстрована буквально відразу після того, як нардеп захистив дисертацію і став кандидатом наук.

"Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління Іллі Ківи допоможе кожному школяреві і студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного жителя нашої прекрасної країни України", - йдеться на сайті.

Однак жителі Києва почали підписувати документ на повному серйозі. Всього за день майже 300 киян підписалися під петицією...

Хто це придумав?

Автором електронної пропозиції є Владислав Дулапчій. На своїй сторінці Facebook він також закликає людей підписувати петицію.

"Кияни! Українці! Ми повинні це зробити! Київрада просто зобов'язана розглянути це питання на сесії! Підпиши! Поділися!" - закликав Владислав на своїй сторінці.

Петиція за перейменування проспекту Науки (petition.kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, щоб петиція була розглянута, її повинні підписати 10 тис.осіб.