В Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины: яркие фото

Перед официальной церемонией на парад приехали иностранные делегации, часть из которых представлена на самом высоком уровне. По состоянию на 10:10 прошло торжественное поднятие государственного флага.

В сегодняшнем параде запланировано участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.

Кстати, по центральной улице Киева проедут современные образцы вооружения, военной и специальной техники Украины и государств-партнеров. В частности, бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактические боевые машины "Онцилла", бронеавтомобили украинского производства "Казак-2" и "Казак-2М1".

В Киеве прошел торжественный парад (фото: РБК-Украина)