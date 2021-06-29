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В Киеве прошел мощный ливень с градом: непогода снесла билборд и повредила автомобили (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве резко изменилась погода, и начал идти град с дождем. Улицы города залило водой.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, в городе объявили первый уровень опасности, желтый.

Водители жалуются, что из-за ливня ухудшилась видимость на дорогах

В сети пишут, что град был настолько велик, что водители боялись оставлять автомобили на улице.

В Киеве град

Posted by Информатор Киев on Tuesday, June 29, 2021

По Киеву прошел мощный ливень м градом. Нет, не тем о котором все подумали, метео погодным. Авты уцелели? Если что, надо накрывать советским матрасом, норм отрабатывает

Posted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021

Кроме того, из-за сильного ливня перед Жулянским мостом упал рекламный щит.

Как рассказали очевидцы, поваленный рекламный щит повредил два автомобиля. Также сообщают об одном пострадавшем.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Чп Киев Выезд с вишневого, на дорогу упал рекламный щит. Подбил два авто. Один пострадавший. Видео Илья

Posted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021

Специалисты советуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Ранее мы сообщали, что на востоке Крыма пронесся смерч, повредивший 12 автомобилей.

Отметим, в оккупированной Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков.

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