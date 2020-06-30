В Киеве прорвало трубу: в центре столицы забил гейзер

В Киеве прорвало трубу на бульваре Дружбы Народов (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве на бульваре Дружбы Народов прорвало трубу

В Киеве в очередной раз прорвало трубу. Инцидент произошел на парковке супермаркета Novus на бульваре Дружбы Народов. Очевидцы говорят, что напор воды бьет прямо из канализационного люка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. На видео можно увидеть, как огромный фонтан из воды поднимается вверх.

Новый гейзер образовался на парковке супермаркета Новус на Дружбы Народов. Очевидцы говорят, что напор бьет прямо из канализационного люка Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 30 июня 2020 г.

В Киеве прорвало трубу на бульваре Дружбы Народов (видео: facebook.com/KyivOperativ)

При этом пользователи сети отмечают, что на этом месте уже второй раз происходит порыв. В прошлом году лилась холодная вода.

Другие же пошутили по этому поводу.

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек;

На том месте уже 2 раз порыв. В прошлом году была холодная вода;

Не все люки канализационные. Крышка люка закрывает камеру с коммуникациями. А там может быть и горячая вода, и холодная, и пожарные гидранты. А по поводу канализации, чтоб был фонтан - в трубах должно быть давление, чего нет;

Бесплатная мойка.

Скриншот с Facebook

Напомним, в Киеве в мае гейзер образовался прямо на проезжей части. Он бил горячей водой. Фонтан заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская".

Ранее в Киеве прорвало трубу тепломагистрали прямо на автомобильной дороге. Инцидент произошел на улице Леваневского недалеко от Национального авиационного университета в Соломенском районе.

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Автор: Роман Мирончук