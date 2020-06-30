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У Києві прорвало трубу: у центрі столиці забив гейзер

STYLERЖиття    30.06.2020 - 16:42
У Києві прорвало трубу: у центрі столиці забив гейзер
У Києві прорвало трубу на бульварі Дружби Народів (колаж: РБК-Україна)

У Києві на бульварі Дружби Народів прорвало трубу

У Києві в черговий раз прорвало трубу. Інцидент стався на парковці супермаркету Novus на бульварі Дружби Народів. Очевидці кажуть, що напір води б'є прямо із каналізаційного люка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. На відео можна побачити, як величезний фонтан з води піднімається вгору.

Новий гейзер утворився на парковці супермаркету Novus на Дружби Народів. Очевидці кажуть, що напір б'є прямо з каналізаційного люка

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 30 червня 2020 р.

У Києві прорвало трубу на бульварі Дружби Народів (відео: facebook.com/KyivOperativ)

При цьому користувачі мережі зазначають, що на цьому місці вже вдруге відбувається порив. Минулого року лилася холодна вода.

Інші ж пожартували з цього приводу.

  • Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок;
  • На тому місці вже 2 раз порив. Минулого року була холодна вода;
  • Не всі люки каналізаційні. Кришка люка закриває камеру з комунікаціями. А там може бути і гаряча вода, і холодна, і пожежні гідранти. А з приводу каналізації, щоб був фонтан - у трубах має бути тиск, чого немає;
  • Безкоштовна мийка.

У Києві прорвало трубу: у центрі столиці забив гейзер

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, у Києві в травні гейзер утворився прямо на проїжджій частині. Він бив гарячою водою. Фонтан помітили на вулиці Голосіївській, яка знаходиться недалеко від метро "Деміївська".

Раніше у Києві прорвало трубу тепломагістралі прямо на автомобільній дорозі. Інцидент стався на вулиці Леваневського недалеко від Національного авіаційного університету у Солом'янському районі.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київтрубопровод
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