В Киеве произошло серьезное ЧП в метро: все детали и видео

В метро Киева произошло довольно серьезное чрезвычайное происшествие, которое могла бы закончиться настоящей трагедией. Молодой мужчина упал на рельсы и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает ресурс ДТП Kiev.ua в Instagram.

Инцидент произошел днем, 19 сентября на "зеленой" ветке метрополитена - на станции Выдубичи.

К счастью, на помощь мужчине подоспели правоохранители, дежурившие в метрополитене, а также неравнодушные пассажиры.

"Киев, метро Выдубичи. Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую", - написано в сообщении паблика.

На видео можно заметить, что молодой мужчина находится без сознания, а на его одежде видны следы крови. Полицейские вместе с пассажирами пытаются отнести его подальше от перрона.

Что имеено стало причиной падения - неизвестно.

В метро Киева произошло ЧП (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что на "красной" ветке метрополитена было надолго остановлено движение и образовались давки из-за "минера", который 18 сентября грозил взорвать мост Метро.