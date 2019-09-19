У Києві сталася серйозна НП в метро: всі деталі і відео

В метро Києва сталася досить серйозна надзвичайна подія, яка могла б закінчитися справжньою трагедією. Молодий чоловік впав на рейки і не міг самостійно вибратися. Про це повідомляє ресурс ДТП Kiev.ua в Instagram.

Інцидент стався вдень, 19 вересня на "зеленій" гілці метрополітену на станції Видубичі.

На щастя, на допомогу чоловікові прийшли правоохоронці, які чергували в метрополітені, а також небайдужі пасажири.

"Київ, метро Видубичі. Чоловік впав на рейки. Дістали, підняли, викликали швидку", - написано в повідомленні пабліка.

На відео можна помітити, що молодий чоловік знаходиться без свідомості, а на його одязі видно сліди крові. Поліцейські разом з пасажирами намагаються віднести його подалі від перону.

Що саме стало причиною падіння - невідомо.

В метро Києва сталася НП (відео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що на "червоній" гілці метрополітену було надовго зупинено рух і утворилися тиснявичерез "мінера", який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро.