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В Киеве произошла жесткая драка в метро: били даже ногами

Автор: Людмила Жукова

В метро Киева 29 июля произошла драка из-за защитной маски. Один из пассажиров посчитал нужным не надевать ее, другому же это очень не понравилось и он применил физическую силу.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х*евый Киев".

На видео можно увидеть, как мужчина подходит к сидящему пассажиру. Судя по всему, он делает ему замечание из-за отсутствия медицинской маски на его лице.

Перебранка переходит в драку. Стоящий мужчина наносит удар сидящему пассажиру без маски, но тот ответил ему ударом ногой в живот. После этого конфликт продолжается, двое мужчин не собираются останавливаться и наносят друг другу удары. Остальные пассажиры решили не вмешиваться.

Отметим, что нападавший в конце видео наносит человеку без маски сильные удары по голове.

В метро Киева мужчины подрались из-за маски

Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса масочный режим в общественных местах является обязательным для всех граждан.

Как мы ранее писали, в центре Киева на станции метро произошел конфликт с дракой между неизвестными вооруженными гражданами, которые также размахивали пистолетами и распылили газ из баллончика.

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