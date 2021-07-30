В Киеве произошла жесткая драка в метро: били даже ногами

В метро Киева 29 июля произошла драка из-за защитной маски. Один из пассажиров посчитал нужным не надевать ее, другому же это очень не понравилось и он применил физическую силу.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Х*евый Киев".
На видео можно увидеть, как мужчина подходит к сидящему пассажиру. Судя по всему, он делает ему замечание из-за отсутствия медицинской маски на его лице.
Перебранка переходит в драку. Стоящий мужчина наносит удар сидящему пассажиру без маски, но тот ответил ему ударом ногой в живот. После этого конфликт продолжается, двое мужчин не собираются останавливаться и наносят друг другу удары. Остальные пассажиры решили не вмешиваться.
Отметим, что нападавший в конце видео наносит человеку без маски сильные удары по голове.
В метро Киева мужчины подрались из-за маски
Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса масочный режим в общественных местах является обязательным для всех граждан.
Как мы ранее писали, в центре Киева на станции метро произошел конфликт с дракой между неизвестными вооруженными гражданами, которые также размахивали пистолетами и распылили газ из баллончика.