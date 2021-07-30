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У Києві сталася жорстка бійка в метро: били навіть ногами

Автор: Людмила Жукова

У метро Києва 29 липня сталася бійка через захисну маску. Один з пасажирів вважав за потрібне не надягати її, іншому ж це дуже не сподобалося і він застосував фізичну силу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Ху*вий Київ".

На відео можна побачити, як чоловік підходить до сидячого пасажира. Судячи з усього, він робить йому зауваження через відсутність медичної маски на його обличчі.

Перебранка переходить в бійку. Чоловік, що стоїть, завдає удару сидячому пасажиру без маски, але той відповів йому ударом ногою в живіт. Після цього конфлікт триває, двоє чоловіків не збираються зупинятися і наносять один одному удари. Решта пасажирів вирішили не втручатися.

Відзначимо, що нападник в кінці відео завдає людині без маски сильні удари по голові.

У метро Києва чоловіки побилися через маску

Нагадаємо, що в Україні через пандемію коронавірусу масковий режим у громадських місцях є обов'язковим для всіх громадян.

Як ми раніше писали, в центрі Києва на станції метро стався конфлікт з бійкою між невідомими озброєними громадянами, які також розмахували пістолетами і розпорошили газ з балончика.

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Київметро