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В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: детали инцидента

STYLERПроисшествия    09.09.2019 - 09:17
В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: детали инцидента
Драка с поножовщиной в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве двое парней вступили в словесный конфликт с группой людей - это закончилось госпитализацией

Массовая драка с применением холодного оружия произошла в Соломенском районе Киева, неподалеку от дома по улице Новополевая, 89/16. В результате инцидента был госпитализирован молодой парень - он получил ножевое ранение.

Инцидент случился в воскресенье, 8 сентября. На место прибыли медики, а также следственно-оперативная группа, пишет Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Двое молодых парней (24 и 30 лет) находились возле магазина, когда к ним подошла группа людей. После обмена оскорблениями в ход пошли кулаки. В ходе драки один из участников потасовки достал нож и ранил 24-летнего парня. После этого нападавшие сбежали.

В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной: детали инцидента

Драка с поножовщиной в Киеве (иллюстративное фото: slyxi.com/twitter)

Прибывшие патрульные оказали молодому человеку неотложную медицинскую помощь, наложив жгут на руку, чтобы остановить кровотечение. У парня было вспорото предплечье - глубокий порез достигал ладони.

Состояние пострадавшего было критическое из-за огромной потери крови. Молодого человека госпитализировали. Правоохранители занимаются поиском остальных участников драки.

Ранее мы писали, что две молодые девушки устроили разборки с кулачными боями и вырыванием волос прямо посреди улицы в Днепре. Прохожие снимали происходящее на видео и не спешили разнимать агрессивных девушек.

Также сообщалось, что на одном из украинских курортов жестоко проучили иностранца, который хватал девушек за ягодицы.

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