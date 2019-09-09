У Києві сталася масова бійка з поножовщиною: деталі інциденту

Бійка з поножовщиною в Києві (колаж: РБК-Україна)

У Києві двоє хлопців вступили в словесний конфлікт з групою людей - це закінчилося госпіталізацією

Масова бійка з застосуванням холодної зброї сталася в Солом'янському районі Києва, неподалік від будинку по вулиці Новопольова, 89/16. В результаті інциденту було госпіталізовано молодого хлопця - він отримав ножове поранення.

Інцидент стався в неділю, 8 вересня. На місце прибули медики, а також слідчо-оперативна група, пише Інформатор, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Двоє молодих хлопців (24 і 30 років) перебували біля магазину, коли до них підійшла група людей. Після обміну образами в хід пішли кулаки. В ході бійки один з учасників дістав ножа і поранив 24-річного хлопця. Після цього нападники втекли.

Бійка з поножовщиною в Києві (ілюстративне фото: slyxi.com/twitter)

Прибули патрульні надали молодій людині невідкладну медичну допомогу, наклавши джгут на руку, щоб зупинити кровотечу. У хлопця було розпороте передпліччя - глибокий поріз досягав долоні.

Стан потерпілого був критичним через величезну втрату крові. Молодого хлопця шпиталізували. Правоохоронці займаються пошуком інших учасників бійки.

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