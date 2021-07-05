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У Києві сталася масова бійка футбольних фанатів: побоїще потрапило на відео

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 15:42
У Києві сталася масова бійка футбольних фанатів: побоїще потрапило на відео У Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві сталася масова бійка фанатів після футбольного матчу між збірними України та Англії. Вболівальники в засмучених почуттях гуляли по столиці до самого ранку і на світанку влаштували масове побоїще в районі Контрактової площі.

Деталі повідомляє видання "24 канал"з посиланням на Telegram-канали.

Відзначається, що конфлікт виник між представниками двох окремих компаній футбольних фанатів, які всю ніч гуляли по столиці після матчу. Спочатку між хлопцями почалася словесна перепалка, потім вона переросла в штовханину, а потім двоє чоловіків влаштували бійку. В яку потім підключилися й інші присутні.

Як повідомляють очевидці, бійка сталася близько 5 години ранку в неділю, 4 липня. Призвідником бійки став молодий чоловік у білій футболці, який без будь-яких причин вдарив перехожого. За потерпілого заступилися друзі, з якими він перебував на вулиці. За нападника - його супутники.

Весь інцидент вилився в масову бійку, в якій брали участь кілька десятків уболівальників. На кадрах відео видно, що один з учасників побоїща явно отримав серйозну травму, оскільки його вдарили по обличчю і він впав на асфальт.

У столичній поліції на цей момент про інцидент нічого не повідомляли. Також невідомо, чи знадобилася медична допомога комусь із футбольних уболівальників.

У Києві сталася масова бійка між футбольними вболівальниками

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі поліція заарештувала бешкетника, який побив дружину з дитиною і прокусив ногу "копу".

А також розповідали про те, що у Дніпрі пасажир накинувся з кулаками на водія автобуса.

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