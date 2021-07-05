У Києві сталася масова бійка футбольних фанатів: побоїще потрапило на відео

У Києві сталася масова бійка фанатів після футбольного матчу між збірними України та Англії . Вболівальники в засмучених почуттях гуляли по столиці до самого ранку і на світанку влаштували масове побоїще в районі Контрактової площі.

Відзначається, що конфлікт виник між представниками двох окремих компаній футбольних фанатів, які всю ніч гуляли по столиці після матчу. Спочатку між хлопцями почалася словесна перепалка, потім вона переросла в штовханину, а потім двоє чоловіків влаштували бійку. В яку потім підключилися й інші присутні.

Як повідомляють очевидці, бійка сталася близько 5 години ранку в неділю, 4 липня. Призвідником бійки став молодий чоловік у білій футболці, який без будь-яких причин вдарив перехожого. За потерпілого заступилися друзі, з якими він перебував на вулиці. За нападника - його супутники.

Весь інцидент вилився в масову бійку, в якій брали участь кілька десятків уболівальників. На кадрах відео видно, що один з учасників побоїща явно отримав серйозну травму, оскільки його вдарили по обличчю і він впав на асфальт.

У столичній поліції на цей момент про інцидент нічого не повідомляли. Також невідомо, чи знадобилася медична допомога комусь із футбольних уболівальників.

У Києві сталася масова бійка між футбольними вболівальниками