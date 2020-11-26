В Киеве произошла "битва за еду": виноват бездомный

В Киеве в магазине произошел конфликт продавщицы с бездомным мужчиной
В Киеве на Троещине в одном из маленьких продуктовых магазинов произошла битва за еду. В зал вошел бездомный мужчина и начал рассматривать витрину. Продавцу это очень не понравилось и она начала выталкивать мужчину к выходу. тогда он решил запастись едой и брал все продукты, попадающие ему под руку. Их он засовывал в карманы.
Видео "битвы за еду" опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Продавец пыталась выгнать мужчину из магазина веником, но он не хотел уходить.
В Киеве бездомный воровал еду в магазине
В комментариях украинцы высказали свое мнение и пришли к выводу, что народ просто довели до такого состояния.
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