В Киеве произошла "битва за еду": виноват бездомный

В Киеве на Троещине в одном из маленьких продуктовых магазинов произошла битва за еду. В зал вошел бездомный мужчина и начал рассматривать витрину. Продавцу это очень не понравилось и она начала выталкивать мужчину к выходу. тогда он решил запастись едой и брал все продукты, попадающие ему под руку. Их он засовывал в карманы.

Видео "битвы за еду" опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Продавец пыталась выгнать мужчину из магазина веником, но он не хотел уходить.

В Киеве бездомный воровал еду в магазине

В комментариях украинцы высказали свое мнение и пришли к выводу, что народ просто довели до такого состояния.

Вся наша страна в одном видео.

Довели народ.

Мужик к локдауну готовится.С его навыками на укладку асфальта, или эстафету на Олимпийские игры.Закусь есть,теперь надо прошвырнуться к магазину-алкашке,а там уже фрифайт будет. Беда!

Такая мощная продавщица и не вытолкала хилого бомжа.

Капец...вот так работать одной в магазине.

Эта тетка на обвесе больше заработает. И вот почему я не люблю маленькие магазины...

За закуской зашел, что тут поделаешь, без закуси "чмака" с похмелья не идёт.

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