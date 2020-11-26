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В Киеве произошла "битва за еду": виноват бездомный

Автор: Людмила Жукова

В Киеве в магазине произошел конфликт продавщицы с бездомным мужчиной

В Киеве на Троещине в одном из маленьких продуктовых магазинов произошла битва за еду. В зал вошел бездомный мужчина и начал рассматривать витрину. Продавцу это очень не понравилось и она начала выталкивать мужчину к выходу. тогда он решил запастись едой и брал все продукты, попадающие ему под руку. Их он засовывал в карманы.

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Видео "битвы за еду" опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Продавец пыталась выгнать мужчину из магазина веником, но он не хотел уходить.

В Киеве бездомный воровал еду в магазине

В комментариях украинцы высказали свое мнение и пришли к выводу, что народ просто довели до такого состояния.

  • Вся наша страна в одном видео.
  • Довели народ.
  • Мужик к локдауну готовится.С его навыками на укладку асфальта, или эстафету на Олимпийские игры.Закусь есть,теперь надо прошвырнуться к магазину-алкашке,а там уже фрифайт будет. Беда!
  • Такая мощная продавщица и не вытолкала хилого бомжа.
  • Капец...вот так работать одной в магазине.
  • Эта тетка на обвесе больше заработает. И вот почему я не люблю маленькие магазины...
  • За закуской зашел, что тут поделаешь, без закуси "чмака" с похмелья не идёт.

Как мы рассказывали ранее, в Луцке посетитель супермаркета устроил драку с патрульными полицейскими из-за маски.

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