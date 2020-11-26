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У Києві відбулася "битва за їжу": винен бездомний

Автор: Людмила Жукова

В Києві в магазині стався конфлікт продавщиці з бездомним чоловіком

У Києві на Троєщині в одному з маленьких продуктових магазинів сталася битва за їжу. В зал увійшов бездомний чоловік і почав розглядати вітрину. Продавцю це дуже не сподобалося і вона почала виштовхувати чоловіка до виходу. тоді він вирішив запастися їжею і брав всі продукти, що потрапляють під руку. Їх він засовував в кишені.

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Відео "битви за єду" опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Продавець намагалася вигнати чоловіка з магазину віником, але він не хотів іти.

У Києві бездомний крав їжу в магазині

В коментарях українці висловили свою думку і прийшли до висновку, що народ просто довели до такого стану.

  • Вся наша країна в одному відео.
  • Довели народ.
  • Мужик до локдауну готується.З його навичками на укладання асфальту, або естафету на Олімпійські ігри.Закусь є,тепер треба пройтися до магазину-алкашке,а там вже фрифайт буде. Біда!
  • Така потужна продавщиця і не випхала кволого бомжа.
  • Капець...ось так працювати однією в магазині.
  • Ця тітка на обважуванні більше заробить. І ось чому я не люблю маленькі магазини...
  • За закускою зайшов, що тут вдієш, без закусі "чмака" з похмілля не йде.

Як ми розповідали раніше, у Луцьку відвідувач супермаркету влаштував бійку з патрульними поліцейськими з-за маски.

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