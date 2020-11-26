У Києві відбулася "битва за їжу": винен бездомний

В Києві в магазині стався конфлікт продавщиці з бездомним чоловіком
У Києві на Троєщині в одному з маленьких продуктових магазинів сталася битва за їжу. В зал увійшов бездомний чоловік і почав розглядати вітрину. Продавцю це дуже не сподобалося і вона почала виштовхувати чоловіка до виходу. тоді він вирішив запастися їжею і брав всі продукти, що потрапляють під руку. Їх він засовував в кишені.
Відео "битви за єду" опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Продавець намагалася вигнати чоловіка з магазину віником, але він не хотів іти.
У Києві бездомний крав їжу в магазині
В коментарях українці висловили свою думку і прийшли до висновку, що народ просто довели до такого стану.
Як ми розповідали раніше, у Луцьку відвідувач супермаркету влаштував бійку з патрульними поліцейськими з-за маски.