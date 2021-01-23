В Киеве произошел обвал на стройке с людьми внутри: что случилось

В Киеве на строительстве здания произошел обвал (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В Киеве произошел обвал в здании со строителями внутри. Инцидент случился на улице Берковецкая в Святошинском районе столицы ночью 23 января.

На месте происшествия работали спасатели АРЧ и АРЗ, сообщает "dtp.kiev.ua" на Telegram-канале.

По информации паблика, в результате ЧП на стройке на улице Берковецкая, 6, есть пострадавшие.

"На стройке произошел обвал, продолжаются спасательно-поисковые работы строителей, которые оказались под завалами", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе ГСЧС в Киеве информации об инциденте нет.

В Киеве на стройке произошел обвал (фото: t.me/dtpkievua)

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, ночью на линию 102 с улицы Берковецкой поступил срочный вызов с заявлением о том, что произошел обвал здания с людьми внутри.

""Копы" на всех парах примчались на место, а оказалось, что какие-то не очень опытные строители подняли на второй этаж пенополистирол, положили их (как крыша), а сверху набросали еще много шлакоблока. Конечно, вся эта конструкция не выдержала и упала".

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В Киеве на строительстве здания произошел обвал (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Незалежности", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.

Напомним, что в конце декабря 2020-го в Кривом Роге произошел обвал дома, и в результате происшествия был погибший.