В Кривом Роге произошел обвал дома, есть погибший

Фото: спасатель (dsns.gov.ua)

Сегодня, 28 декабря, в Кривом Роге на улице Ферганская произошел обвал дома. Вследствие разрушения под завалом оказались два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, обвал между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания произошел по неизвестным причинам. По прибытию спасатели достали мужчину в сознании из-под завалов и доставили его к автомобилю скорой медицинской помощи. Сейчас он находится в Криворожской городской больнице №1, состояние средней тяжести.

Также спасатели из-под завалов достали еще одного мужчину без признаков жизни.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники. Сейчас устанавливается причина обвала здания.

Фото: обвал дома (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, в начале месяца в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". Тогда в результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.

Также ранее в Киевской области в селе Садовое Барышевского района произошел обвал крыши многоквартирного двухэтажного дома.