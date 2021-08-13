В Киеве продолжаются акции протеста из-за работы Globalmoney: что известно

Возле главного офиса платежной системы Globalmoney в БЦ "Ренессанс" в Киеве продолжается акция протеста ветеранов АТО. Участники акции, ветеранская общественная организация "Вибачте, що живі" требуют прекращения работы платежной системы Globalmoney в ОРДЛО и РФ.
Об этом сообщил председатель ОО Даниил Турчин.
"Globalmoney является прямым каналом финансирования терроризма в ЛДНР. Она сотрудничала с незаконным финансовым учреждением в оккупированном Луганске - "Первым коммерческим центром", который обналичивал средства с электронных кошельков Globalmoney. Система сотрудничает с российскими банками, чем она еще недавно хвасталась на своей странице в запрещенной российской сети "Вконтакте", и существует как инструмент обслуживания підсанкційного российского бизнеса в Украине", - заявил Турчин.
Протестующие развернули плакаты и установлены манекены, на которых написаны фамилии, как считают участники акции, владельцев и руководителей платежной системы Globalmoney. Охрана БЦ "Ренессанс" сразу же после начала акции закрыла здание изнутри и не впускает посетителей.
Напомним, вчера активисты ОО "Вибачте, що живі" провели акцию протеста под зданием Национального банка. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования относительно расследования деятельности платежной системы Globalmoney, прекращения ее возможного сотрудничества с банками РФ и незаконными финучреждениями в ОРДЛО.
27 июля сообщалось, что в запрещенной в Украине "Вконтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполнялась новостями Globalmoney. Позже после огласки в СМИ страница была удалена.