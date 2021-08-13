В Киеве продолжаются акции протеста из-за работы Globalmoney: что известно

"Globalmoney является прямым каналом финансирования терроризма в ЛДНР. Она сотрудничала с незаконным финансовым учреждением в оккупированном Луганске - "Первым коммерческим центром", который обналичивал средства с электронных кошельков Globalmoney. Система сотрудничает с российскими банками, чем она еще недавно хвасталась на своей странице в запрещенной российской сети "Вконтакте", и существует как инструмент обслуживания підсанкційного российского бизнеса в Украине", - заявил Турчин.

Протестующие развернули плакаты и установлены манекены, на которых написаны фамилии, как считают участники акции, владельцев и руководителей платежной системы Globalmoney. Охрана БЦ "Ренессанс" сразу же после начала акции закрыла здание изнутри и не впускает посетителей.