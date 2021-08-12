В Киеве активисты призвали НБУ лишить лицензии платежную систему Globalmoney
В Киеве под зданием Национального банка украины проходит акция протеста ветеранов АТО-ООС из-за деятельности платежной системы Globalmoney. По мнению участников акции, вопреки украинскому законодательству Globalmoney якобы сотрудничает с банками РФ и незаконными финансовыми учреждениями ОРДЛО.
Об этом говорится в заявлении активистов, которое они передали представителям НБУ и СМИ.
Так, участники акции требуют от НБУ обязать Globalmoney прекратить сотрудничество с банками РФ, а также заблокировать возможность работы электронных кошельков Global24 в ОРДЛО.
Также участники акции выдвинули требование расследования деятельности Globalmoney.
"Требуем полной остановки их деятельности в Украине и всестороннего расследования их преступлений", - заявили участники митинга.
Напомним, 27 июля сообщалось, что в запрещенной в Украине "Вконтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполнялась новостями Globalmoney. Позже после огласки в СМИ страница была удалена.