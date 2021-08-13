У Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney: що відомо

Біля головного офісу платіжної системи Globalmoney у БЦ "Ренесанс" у Києві триває акція протесту ветеранів АТО. Учасники акції, ветеранська громадська організація "Вибачте, що живі" вимагають припинення роботи платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ.

"Globalmoney є прямим каналом фінансування тероризму в ЛДНР. Вона співпрацювала із незаконною фінансовою установою в окупованому Луганську - "Первым коммерческим центром", який переводив у готівку кошти з електронних гаманців Globalmoney. Система співпрацює з російськими банками, чим вона ще нещодавно вихвалялася на своїй сторінці у забороненій російській мережі "Вконтакте", і існує як інструмент обслуговування підсанкційного російського бізнесу в Україні", - заявив Турчин.

Протестувальники розгорнули плакати й встановлені манекени, на яких написані прізвища, як вважають учасники акції, власників і керівників платіжної системи Globalmoney. Охорона БЦ "Ренесанс" одразу ж після початку акції зачинила будівлю зсередини і не впускає відвідувачів.