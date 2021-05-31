UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве продолжают сносить МАФы (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве коммунальные службы продолжают сносить МАФы. Так, в понедельник, 31 мая, сотрудники компании "Благоустрий" сносили МАФы на Дарницкой площади и в переходе возле станции метро "Житомирская".

Об этом сообщает "Киев Оператинвый" на своей странице в Facebook.

Дарницкая площадь (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Переход на станции метро "Житомирская" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Мнения жителей столицы разделились по этому поводу. Некоторые радуются, а кто-то считает, что демонтаж киосков ничего не даст, потому что в скором времени на их месте появятся новые МАФы.

  • Мне почему-то кажется, что в скором времени там будет точно такое же что и до того... надеюсь я ошибаюсь...
  • А толку от того, что их сносят? Ровно на следующий день там появляются бабки с лотками и становится еще хуже;
  • Абсолютно согласен! Кому этот цирк нужен, если потом еще хуже??! У кого-то просто "разборки", а киевлянам потом останутся еще более убогие и обшарпанные переходы;
  • Академгородок на подходе!
  • Жаль, что не пройдет и пары дней как туда толпа торгашей набежит;
  • На Севастопольской в 2016 еще снесли и до сих пор ничего нет, так что вряд ли;
  • Вы правы! Такая зачистка была и в переходе на Обойном рынке...не долго радовались. Сейчас такое же, что и было;
  • Люди на карантинах сидели, закрыты были, не работали, в минусах и тут сразу под снос их. Как по мне, можно было чуть подождать;
  • На Позняках вместо МАФов бабки отхватили себе место, и наставили столов и торгуют из них.

Напомним, в Киеве на Майдане снесли все МАФы.

Мы также писали о том, что МАФы снесли в известном переходе возле метро "Контрактовая площадь".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевМАФы