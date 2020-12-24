В Киеве обрадовали проездом для льготников: кому повезет в 2021 году

Киевсовет принял решение продлить льготный проезд в общественном транспорте столицы для жителей других городов до 1 июля 2021 года. За это решение проголосовали 104 депутата.

Соответствующие изменения внесли в программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в правительстве еще не урегулировали вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников.

Льготный проезд в общественном транспорте Киева будет распространяться на пенсионеров, чернобыльцев, людей с инвалидностью, участников боевых действий, участников АТО и некоторых других категорий.

Напомним, в Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах и это касается не только Киева. Перевозчики жалуются на то, что из-за карантина люди начали меньше ездить в общественном транспорте и маршрутки не заполняются даже в "часы пик". Они говорят о том, что потеряли половину прибыли.

Перевозчики говорят о том, после локдауна, они хотят поднять стоимость проезда до 12 гривен на маршрутах, где раньше проезд стоил 8. Эксперты полагают, что повышение проезда произойдет в феврале-марте 2021 года.

Ранее в Одессе водитель маршрутки избил пассажира из-за того, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью. После этого у пассажира была рассечена переносица и порвана одежда.