ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве продлили льготы на оплату коммунальных услуг

Автор: Роман Мирончук

Жителям Киева продлили льготный период на оплату коммуналки

В Киеве продлили льготный период на оплату коммунальных услуг. Теперь скидку 10% получат все жители столицы, которые оплатят услуги до конца ноября. Ранее для получения скидки киевлянам нужно было осуществить оплату до 20-го числа.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что от уровня оплаты коммунальных услуг зависит работа инфрастуктуры столицы, поэтому призвал киевлян исправно платить за коммунальные услуги, пишет ТСН.

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, сумма долгов украинцев за коммунальные услуги в сентябре уменьшилась почти на миллиард гривен.

В настоящее время общая сумма долга составляет 54,5 миллиарда гривен. Больше всего долгов у украинцев за газ, а также за тепло и горячую воду – более 37 миллиардов гривен.

Напомним, украинцам объяснили, когда можно потерять квартиру из-за долгов. По словам председателя областной организации Союза собственников жилья Украины Игоря Скоропада, квартиру могут изъять и продать при долге в 100 тысяч гривен.

Мы также писали о том, как можно быстро оплатить коммунальные услуги через телефон и не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией в отделениях и очередях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевкоммунальные платежи