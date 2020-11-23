В Киеве продлили льготы на оплату коммунальных услуг

Оплата коммунальных услуг (фото: РБК-Украина)

Жителям Киева продлили льготный период на оплату коммуналки

В Киеве продлили льготный период на оплату коммунальных услуг. Теперь скидку 10% получат все жители столицы, которые оплатят услуги до конца ноября. Ранее для получения скидки киевлянам нужно было осуществить оплату до 20-го числа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что от уровня оплаты коммунальных услуг зависит работа инфрастуктуры столицы, поэтому призвал киевлян исправно платить за коммунальные услуги, пишет ТСН.

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, сумма долгов украинцев за коммунальные услуги в сентябре уменьшилась почти на миллиард гривен.

В настоящее время общая сумма долга составляет 54,5 миллиарда гривен. Больше всего долгов у украинцев за газ, а также за тепло и горячую воду – более 37 миллиардов гривен.

Напомним, украинцам объяснили, когда можно потерять квартиру из-за долгов. По словам председателя областной организации Союза собственников жилья Украины Игоря Скоропада, квартиру могут изъять и продать при долге в 100 тысяч гривен.

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