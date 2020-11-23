У Києві продовжили пільги на оплату комунальних послуг

Оплата комунальних послуг (фото: РБК-Україна)

Жителям Києва продовжено пільговий період на оплату комуналки

У Києві продовжили пільговий період на оплату комунальних послуг. Тепер знижку 10% отримають усі мешканці столиці, які оплатять послуги до кінця листопада. Раніше для отримання знижки киянам потрібно було здійснити оплату до 20-го числа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він підкреслив, що від рівня оплати комунальних послуг залежить робота інфраструктури столиці, тому закликав киян справно платити за комунальні послуги, пише ТСН.

Варто зазначити, що за даними Державної служби статистики, сума боргів українців за комунальні послуги у вересні зменшилася майже на мільярд гривень.

Зараз загальна сума боргу становить 54,5 мільярда гривень. Найбільше боргів у українців за газ, а також за тепло і гарячу воду – понад 37 мільярдів гривень.

Нагадаємо, українцям пояснили, коли можна втратити квартиру через борги. За словами голови обласної організації Спілки власників житла України Ігоря Скоропада, квартиру можуть вилучити і продати за борг у 100 тисяч гривень.

Ми також писали про те, як можна швидко оплатити комунальні послуги через телефон і не піддавати себе ризику зараження коронавірусною інфекцією у відділеннях і чергах.