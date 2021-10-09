У Києві продавці кавунів кинули нерозпроданий товар гнити на вулиці (відео)

У Києві продавці кавунів просто кинули свій нерозпроданий товар на місці, де вели стихійну торгівлю, і припинили бізнес, не потрудившись прибрати рясні залишки товару, на які не знайшлося покупців. Ціла гора великих смугастих ягід залишилася лежати на вулиці та гнити просто неба.

Про це передали у програмі " Київ.NewsRoom " на каналі "Київ".

Звалище кавунів з'явилося на масиві Осокорки на вулиці Соломії Крушельницької в Дарницькому районі столиці.

За словами місцевих жителів, на цій точці почали вести торгівлю близько 1-1,5 місяця тому. Кияни розповіли, що на ніч кавуни в лотках просто накривали тентом, і залишали тут же на вулиці.

Продавали їх "по шість з чимось" за кіло.

Коли ж бізнес не заладився, реалізатори просто все кинули та поїхали, і не стали "морочитися" питаннями утилізації зіпсованого товару.

Жителі прилеглих будинків скаржилися комунальникам на неприємний запах, який поширювався від кинутого врожаю, й інспектори з благоустрою Дарницького району обіцяли прибрати все це звалище.

Відео: у Києві продавці кавунів кинули нерозпроданий товар гнити на вулиці