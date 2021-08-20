В Киеве приостанавливали репетицию парада из-за поломки танка: в ГСЧС рассказали об инциденте

Вытекающая на асфальт жидкость напоминала бензин.

Военные пытались устранить протечку и починить неисправность, открыли корпус боевой машины, пробовали "реанимировать" танк.

В Киеве на репетиции парада у танка возникла поломка (фото: t.me/pavlovskynews)

Впрочем, позже было решено взять БМ на буксир с помощью спецтехники, и увезти, чтобы не блокировать движение колонны в ходе репетиционных мероприятий.

В сети показали видео, как танк увозили на ремонт. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Хотя около танка и видели пожарный автомобиль, как уточнили в ГСЧС Киева, на самом деле их сотрудников к ликвидации происшествия по факту не привлекали, передает "Сегодня".

"Еще одно ЧП произошло на проспекте Победы, там закипел двигатель в танке. Пожарные оказали помощь в виде канистры воды. Возгорания при этом не было", - рассказали спасатели.