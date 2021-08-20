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В Киеве приостанавливали репетицию парада из-за поломки танка: в ГСЧС рассказали об инциденте

Автор: Владимир Костырин

В Киеве 20 августа на второй репетиции военного парада ко Дню Независимости у одного из танков произошла поломка - была зафиксирована протечка топлива в баке. На место инцидента прибыли сотрудники ГСЧС.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Вытекающая на асфальт жидкость напоминала бензин.

Военные пытались устранить протечку и починить неисправность, открыли корпус боевой машины, пробовали "реанимировать" танк.

В Киеве на репетиции парада у танка возникла поломка (фото: t.me/pavlovskynews)

Впрочем, позже было решено взять БМ на буксир с помощью спецтехники, и увезти, чтобы не блокировать движение колонны в ходе репетиционных мероприятий.

В сети показали видео, как танк увозили на ремонт. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Хотя около танка и видели пожарный автомобиль, как уточнили в ГСЧС Киева, на самом деле их сотрудников к ликвидации происшествия по факту не привлекали, передает "Сегодня".

"Еще одно ЧП произошло на проспекте Победы, там закипел двигатель в танке. Пожарные оказали помощь в виде канистры воды. Возгорания при этом не было", - рассказали спасатели.

Напомним, ранее, на первой репетиции парада в Киеве 18 августа, заметили танк "Оплот" с малярной лентой на корпусе в виде камуфляжа под "пиксель". В сети стали активно обсуждать увиденное и делиться мнениями - с чем связана такая "маскировка". Позже военные объяснили, что лентой заклеили царапины от веток, которые танк получил во время транспортировки из Харькова с завода имени Малышева в столицу, а уже в Киеве потом такой малярный скотч бойцы сняли.

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КиевПарад на День Независимости