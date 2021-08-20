У Києві призупиняли репетицію параду через поломку танка: у ДСНС розповіли про інцидент

У Києві 20 серпня на другій репетиції військового параду до Дня Незалежності в одного з танків сталася поломка - було зафіксовано протікання палива в бачку. На місце інциденту прибули співробітники ДСНС.
Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі "PavlovskyNews".
Витікаюча на асфальт рідина нагадувала бензин.
Військові намагалися усунути протікання і полагодити несправність, відкрили корпус бойової машини, пробували "реанімувати" танк.
У Києві на репетиції параду у танка виникла поломка (фото: t.me/pavlovskynews)
Втім, пізніше було вирішено взяти БМ на буксир за допомогою спецтехніки, і відвезти, щоб не блокувати рух колони в ході репетиційних заходів.
У мережі показали відео, як танк відвозили на ремонт. Ролик можна подивитися за цим посиланням.
Хоча біля танка і бачили пожежний автомобіль, як уточнили в ДСНС Києва, насправді їх співробітників до ліквідації події за фактом не залучали, передає "Сьогодні".
"Ще одна НП сталася на проспекті Перемоги, там закипів двигун в танку. Пожежники надали допомогу у вигляді каністри води. Загоряння при цьому не було", - розповіли рятувальники.
Нагадаємо, раніше, на першій репетиції параду в Києві 18 серпня, помітили танк "Оплот" з малярською стрічкою на корпусі у вигляді камуфляжу під "піксель". У мережі стали активно обговорювати побачене і ділитися думками - з чим пов'язане таке "маскування". Пізніше військові пояснили, що стрічкою заклеїли подряпини від гілок, які танк отримав під час транспортування з Харкова з заводу імені Малишева до столиці, а вже в Києві потім такий малярський скотч бійці зняли.