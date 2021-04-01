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В Киеве приняли важное решение по ограничении скорости: что известно

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 08:19
В Киеве приняли важное решение по ограничении скорости: что известно Фото: автомобили в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве решили не снимать действующее ограничение скорости движения авто до 50 км/ч на 17 улицах, что было запланировано с 1 апреля. Таким образом, нынешний скоростной лимит остается в силе.

Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Изначально власти столицы намеревались внедрить повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч - такая возможность с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена решением Киевсовета - однако в последний день марта отказались от плана.

Дело в том, что сейчас ни одна из этих 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, объяснил решение директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний.

Он также уточнил, что мониторинг дорог на улицах проводился представителями Департамента транспортной инфраструктуры, Управления патрульной полиции, КК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения".

Черний отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. В частности, на них приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года - то есть 182 смерти и 1789 травмированных.

Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велообщество.

"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, что не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием", - отметил он и добавил, что фактически речь шла о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте.

Обновлено: 1 апреля в КМДА уточнили, что на 7 улицах можно ездить со скоростью до 80 км/час. Список улиц:

  • Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
  • Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков).
  • Надднепрянское шоссе.
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).
  • Ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко к Северному мосту).
  • Просп. Н. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

Напомним, что в 2019 году мэрия Киева приняла решение о том, что разрешенная максимальная скорость авто будет меняться в столице в зависимости от сезона. На осенне-зимний период она устанавливается на отметке в 50 км/ч с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге, а на весенне-летний увеличивается до 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что на украинских дорогах станет больше патрульных с радарами. В полиции рассказали, где будут проверять скорость.

Также мы писали о том, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и сильно ужесточили наказание за пьяное вождение.

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