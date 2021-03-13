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В Киеве придумали, как перевезти жителей Троещины в центр: метро не нужно

Автор: Анна Киселева

На Троещине планируют открыть Подольско-Выгуровскую линию метрополитена. Но до этого момента жителям района обещают организовать развитую сеть автобусных маршрутов. Планируется, что маршрутки будут курсировать по Подольскому мостовому переходу до центра города.

Об этом начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий рассказал в своем Facebook.

Проектанты из "Киевгенплана" определили и предложили автобусные маршруты, которые дадут возможность жителям Троещины и Воскресенки доехать до Подола, Соломенки, Печерская, пл. Льва Толстого, Лукьяновки на новых автобусах большой вместимости. Автобусы планируют запустить сразу после того, как первый автомобиль проедет по мостовому переходу.

Сергей Броневицкий, реагируя на постоянные дискуссии киевлян, объяснил, почему Троещине нужно именно метро, а не трамвай для Подола. По его словам, историческая прямоугольная схема уличной сети делает невозможной организацию интервала движения скоростного трамвая на Троещине раз в 2-2,5 минуты. Поэтому этот вариант улучшения транспортной развязки в качестве альтернативы метро решили отбросить. Кроме того, возведение конструкции с учетом особенностей пересечения стоило бы городу более миллиарда гривен.

По словам Броневицкого, линия метрополитена будет обеспечивать пешеходную доступность для почти 80% жителей Троещины, что сделает условия проживания более комфортными.

Но до завершения строительства жителям Троещины обещают более развитую сеть автобусных маршрутов.

Дизайн одной из планируемых станций метро на Троещине (фото: facebook.com/SerhiyBronevitsky)

Напомним, в Киеве среди бела дня упал строительный кран.

Ранее в Украине на строительстве дороги раскопали уникальные артефакты.

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