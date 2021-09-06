В Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, распивающего за рулем пиво

В Киеве засекли маршрутчика, который решил попить пива за рулем во время перевозки пассажиров. К тому же у мужчины обнаружился серьезные нарушения зрения - он видит только одним глазом.
Об этом рассказала очевидица этого неподобства, которая поделилась странными кадрами в Facebook-сообществе "Лесной массив".
Инцидент случился 3 сентября на маршруте № 242, который едет почти через весь Киев - от Лесного массива до Индустриального моста.
Женщина, зафиксировавшая правонарушение, рассказывает, что водитель вышел на остановке "Блокбастер" и пошел в магазин. Вернулся с пакетом в руках, который положил под сидение.
"Позже заметила, что он достал оттуда банку с пивом, открыл и начал "в тихую" попивать его, к тому же он без одного глаза. От шока не успела снять как он его пил. Но честно говоря я с этого оф**ела", - подписаны кадры.
Видео: В Киеве маршрутчик пьет за рулем (facebook.com/lesnoymassiv/)
Также очевидица сняла номера маршрутки и выставила эту информацию на всеобщее обозрение.
Пользователи сети крайне возмущены происходящим на одном из самых популярных маршрутов в Киеве.
Ранее мы писали, что в одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину.
Также сообщалось, что киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки.