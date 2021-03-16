В Киеве поймали шайку воровок: среди них дважды судимая 15-летняя рецидивистка

В Киеве группа уличных карманников обокрала иностранца. Злоумышленницы вытащили из рюкзака у гражданина Китая деньги, но оперативно были задержаны правоохранителями.
Об этом 16 марта передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Пойманные воришки оказались жителями отдельного хутора города Берегово в Закарпатской области, которые отправились в столицу "чистить" карманы прохожих. Как обращают внимание пользователи сети, некоторые из членов банды уже попадали в руки полиции из-за своего "промысла". Все они ромского происхождения.
Так, сегодня были задержаны:
Таким образом, двум злоумышленницам - всего по 15 лет, причем одна из них - рецидивистка.
"Туристов воры любят больше чем своих детей. Как горячие пирожки разлетаются денежки и личные вещи туристов, когда они встречают карманных воров с Берегово, которые заполонили центр Киева... Ну, может хоть за иностранца закроют в тюрьму, если за наших граждан не могут?" - говорится в публикации.
В интернете разместили фото задержанных, сопроводив снимки хэштегом #всеодноїхнесадять.
В Киеве на "горячем" поймали банду уличных карманниц (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Добавим, что фамилия Лакатош, например, далеко не впервые всплывает в сводках о карманных кражах в столице. Прошлым летом поймали за воровство Лакатош Эстеллу Иосифовну, 1976 года рождения. А летом 2019-го были задержаны дважды судимая Лакатош Эмма Шандоривна, 1977 года рождения, и дважды судимая Лакатош Елизавета Александровна, 1982 года рождения. Все они - родственники.
Фамилия задержанных во вторник Балог тоже уже несколько раз звучала в подобных контекстах. Так, в сентябре 2020 года поймали на воровстве Балог Ариану Руслановну, 1998 года рождения, а в мае того же года - ранее судимого Балог Павла Игнатович, 2001 года рождения, и Балог Кристину Александровну, 1996 года рождения.
Ранее мы писали, что около недели назад в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО, но мужчина сам всех задержал и передал в руки полиции.