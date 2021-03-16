У Києві спіймали банду злодійок: серед них двічі судима 15-річна рецидивістка

У Києві група вуличних злодіїв обікрала іноземця. Зловмисниці витягли з рюкзака у громадянина Китаю гроші, але оперативно були затримані правоохоронцями.
Про це 16 березня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Спіймані злодійки виявилися жителями окремого хутора міста Берегове в Закарпатській області, які вирушили у столицю "чистити" кишені перехожих. Як звертають увагу користувачі мережі, деякі з членів банди вже потрапляли в руки поліції через свій "промисел". Всі вони ромського походження.
Так, сьогодні були затримані:
Таким чином, двом зловмисницям - всього за 15 років, причому одна з них - рецидивістка.
"Туристів злодії люблять більше ніж своїх дітей. Як гарячі пиріжки розлітаються гроші й особисті речі туристів, коли вони зустрічають кишенькових злодіїв з Берегове, які заполонили центр Києва... Ну, може хоч за іноземця закриють до буцегарні, якщо за наших громадян не можуть" - йдеться у публікації.
В інтернеті розмістили фото затриманих, супроводивши знімки хештегом #всеодноїхнесадять.
У Києві на "гарячому" спіймали банду вуличних кишенькових злодюжок (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Додамо, що прізвище Лакатош, наприклад, далеко не вперше спливає у зведеннях про кишенькові крадіжки у столиці. Минулого літа спіймали за крадіжку Лакатош Естеллу Йосипівну, 1976 року народження. А влітку 2019-го були затримані двічі судима Лакатош Емма Шандорівна, 1977 року народження, і двічі судима Лакатош Єлизавета Олександрівна, 1982 року народження. Всі вони - родичі.
Прізвище затриманих у вівторок Балог теж вже кілька разів звучало в подібних контекстах. Так, у вересні 2020 року спіймали на крадіжці Балог Аріану Русланівну, 1998 року народження, а в травні того ж року - раніше судимого Балог Павла Ігнатович, 2001 року народження, та Балог Христину Олександрівну, 1996 року народження.
Раніше ми писали, що близько тижня тому в Києві шайка злодіїв намагалася обікрасти ветерана АТО, але чоловік сам всіх затримав і передав у руки поліції.