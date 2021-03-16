У Києві спіймали банду злодійок: серед них двічі судима 15-річна рецидивістка

Спіймані злодійки виявилися жителями окремого хутора міста Берегове в Закарпатській області, які вирушили у столицю "чистити" кишені перехожих. Як звертають увагу користувачі мережі, деякі з членів банди вже потрапляли в руки поліції через свій "промисел". Всі вони ромського походження.

Так, сьогодні були затримані:

Лакатош Мальвіна Йосипівна, 1999 року народження

Балог Аманда Ігнатівна, 2006 року народження

Балог Анжеліка Ігнатівна, 2006 року народження, раніше двічі судима за крадіжки

Кіш Зіта Йосипівна, 1998 року народження, раніше двічі судимий за крадіжки

Гереч Джульетта Даніелівна, 1985 року народження, раніше двічі судима за крадіжки.

Таким чином, двом зловмисницям - всього за 15 років, причому одна з них - рецидивістка.

"Туристів злодії люблять більше ніж своїх дітей. Як гарячі пиріжки розлітаються гроші й особисті речі туристів, коли вони зустрічають кишенькових злодіїв з Берегове, які заполонили центр Києва... Ну, може хоч за іноземця закриють до буцегарні, якщо за наших громадян не можуть" - йдеться у публікації.

В інтернеті розмістили фото затриманих, супроводивши знімки хештегом #всеодноїхнесадять.

У Києві на "гарячому" спіймали банду вуличних кишенькових злодюжок (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Додамо, що прізвище Лакатош, наприклад, далеко не вперше спливає у зведеннях про кишенькові крадіжки у столиці. Минулого літа спіймали за крадіжку Лакатош Естеллу Йосипівну, 1976 року народження. А влітку 2019-го були затримані двічі судима Лакатош Емма Шандорівна, 1977 року народження, і двічі судима Лакатош Єлизавета Олександрівна, 1982 року народження. Всі вони - родичі.

Прізвище затриманих у вівторок Балог теж вже кілька разів звучало в подібних контекстах. Так, у вересні 2020 року спіймали на крадіжці Балог Аріану Русланівну, 1998 року народження, а в травні того ж року - раніше судимого Балог Павла Ігнатович, 2001 року народження, та Балог Христину Олександрівну, 1996 року народження.