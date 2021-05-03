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В Киеве поймали пьяного футболиста на авто: кем он оказался

Автор: Людмила Жукова

В Киеве патрульные остановили автомобиль, который устроил ДТП. Как оказалось, за рулем да еще и с признаками алкогольного опьянения находился футболист любительской команды Spectrum Talisman Чукукелу Эбука.

Об этом информирует Varta Goloseevo в Instagram.

Отмечается, что водитель на дороге вел себя странно и нарушал правила ПДД. Затем активисты организации "Варта Голосеево" передали информацию о нем патрульным.

Футболист был за рулем Сhevrolet на литовских номерах. Активисты передали нарушителя "копам" и те отчетливо чувствовали запах алкоголя.

Водителем оказался 22-летний футболист Чукукелу Эбука. Он играет за команду Высшей любительской лиги Spectrum Talisman.

Пользователи в соцсети сообщают, что видели, как футболист с друзьями выходил из ночного клуба, а потом сел за руль.

Спортсмен заявил копам, что не понимает украинского языка, тогда те перешли на английский. Проходить тест на алкодрагере "герой" отказался, чем подтвердил свою вину.

Также у водителя не оказалось с собой документов на авто.

Как мы ранее писали, всплыли неожиданные подробности пьяного ДТП с участием "мажора".

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