В Киеве поймали пьяного футболиста на авто: кем он оказался

Отмечается, что водитель на дороге вел себя странно и нарушал правила ПДД. Затем активисты организации "Варта Голосеево" передали информацию о нем патрульным.

Футболист был за рулем Сhevrolet на литовских номерах. Активисты передали нарушителя "копам" и те отчетливо чувствовали запах алкоголя.

Водителем оказался 22-летний футболист Чукукелу Эбука. Он играет за команду Высшей любительской лиги Spectrum Talisman.

Пользователи в соцсети сообщают, что видели, как футболист с друзьями выходил из ночного клуба, а потом сел за руль.

Спортсмен заявил копам, что не понимает украинского языка, тогда те перешли на английский. Проходить тест на алкодрагере "герой" отказался, чем подтвердил свою вину.

Также у водителя не оказалось с собой документов на авто.