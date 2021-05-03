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У Києві спіймали п'яного футболіста на авто: ким він виявився

Автор: Людмила Жукова

У Києві патрульні зупинили автомобіль, який влаштував ДТП. Як виявилося, за кермом та ще й з ознаками алкогольного сп'яніння перебував футболіст аматорської команди Spectrum Talisman Чукукелу Ебука.

Про це інформує Varta Goloseevo в Instagram.

Відзначається, що водій на дорозі поводився дивно і порушував правила ПДР. Потім активісти організації "Варта Голосієво" передали інформацію про нього патрульним.

Футболіст був за кермом Сhevrolet на литовських номерах. Активісти передали порушника "копам" і ті виразно відчували запах алкоголю.

Водієм виявився 22-річний футболіст Чукукелу Ебука. Він грає за команду вищої аматорської ліги Spectrum Talisman.

Користувачі в соцмережі повідомляють, що бачили, як футболіст з друзями виходив з нічного клубу, а потім сів за кермо.

Спортсмен заявив копам, що не розуміє української мови, тоді ті перейшли на англійську. Проходити тест на алкодрагері "герой" відмовився, чим підтвердив свою провину.

Також у водія не виявилося з собою документів на авто.

Як ми раніше писали, спливли несподівані подробиці п'яного ДТП за участю "мажора".

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