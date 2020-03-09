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У Києві спіймали небезпечних грабіжників: працювали по жорсткій "схемі"

STYLERПодії    09.03.2020 - 09:02
У Києві спіймали небезпечних грабіжників: працювали по жорсткій "схемі"
У Києві спіймали злодіїв (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Києві орудували дуже небезпечні грабіжники

У Києві зловили особливо небезпечних грабіжників, які втрьох нападали на жертв, грабували і били. Після одного з таких інцидентів "джентельменів" удачі вдалося по-гарячому затримати поліції охорони.

В ніч на 8 березня ці троє умільців напали на чоловіка, затягли його в ліс, побили ногами і руками та відібрали гроші і особисті речі, пише "Київ Оперативний" в Facebook.

Інцидент стався в Святошинському районі на проспекті Палладіна, 46-Б.

"Вже через 20 хвилин після прибуття поліції, завдяки професіоналізму правоохоронців, підозрювані були оперативно затримані", - сказано в повідомленні.

У Києві спіймали небезпечних грабіжників: працювали по жорсткій &quot;схемі&quot;У Києві спіймали небезпечних грабіжників: працювали по жорсткій &quot;схемі&quot;У Києві спіймали небезпечних грабіжників: працювали по жорсткій &quot;схемі&quot;

У Києві спіймали крадіїв (фото: Київ Оперативний)

Під час обшуку підозрюваних у них виявили всі особисті речі побитого чоловіка. А трійця "героїв" вирушила до найближчого відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

Раніше ми писали, що шахраї придумали зухвалу аферу з банківськими картами. Як "працюють" аферисти, і як не попастися на їх вудку, можна прочитати в матеріалі.

Також повідомлялося, що актриса відомої української комедії "Скажене весілля" стала жертвою квартирних злодіїв.

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