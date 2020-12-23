В Киеве поймали наглых воров, выходящих на дело с детьми (фото)

В Киеве поймали наглого вора ромской национальности. Неравнодушные граждане "словили его на горячем" в то время, как он вытащил кошелек у человека. Люди думали совершить самосуд, но полиция приехала вовремя. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел на проспекте Бандеры, 8. Отмечается, что вор ходил с группой детей, чтобы отвлекать внимание.
"Петровка. Переход у Эпицентра. Пап Андрей Калманович, ходит с толпой детей. Пытались влезть в забитую маршрутку, но водила их выпер. Украдены телефон и кошелек. Копов вызвали. Мамой клянется, что все отдаст", - написал в сети человек, который поймал карамнника.
В Киеве поймали наглого вора (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы отметили, что все равно полиция не садит за решетку этих воров.
Как мы ранее писали, под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус" возле сельсовета и поднял на уши всю полицию.