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В Киеве поймали наглых воров, выходящих на дело с детьми (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве поймали наглого вора ромской национальности. Неравнодушные граждане "словили его на горячем" в то время, как он вытащил кошелек у человека. Люди думали совершить самосуд, но полиция приехала вовремя. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Инцидент произошел на проспекте Бандеры, 8. Отмечается, что вор ходил с группой детей, чтобы отвлекать внимание.

"Петровка. Переход у Эпицентра. Пап Андрей Калманович, ходит с толпой детей. Пытались влезть в забитую маршрутку, но водила их выпер. Украдены телефон и кошелек. Копов вызвали. Мамой клянется, что все отдаст", - написал в сети человек, который поймал карамнника.

В Киеве поймали наглого вора (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что все равно полиция не садит за решетку этих воров.

  • Полиция зачем, если их не сажают?
  • Это же легенда он-она-оно. Столько раз ловили, а оно на воле и дальше ворует.
  • Видно відразу по лицю що людина вже змінила свою думку про крадіжки.
  • Выпустят. Пальцы ломать единственный выход. И ничего не будет, не пойдёт же он заявление писать.
  • Поламати декілька пальців. Щоб довго працювати не міг.
  • Ламать пальці, тоді не працюють по карманах.
  • Лицо бить не надо, пару пальцев сломать, долго будет не у дел.

Как мы ранее писали, под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус" возле сельсовета и поднял на уши всю полицию.

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